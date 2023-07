Boloca rifà il Frosinone: va al Sassuolo per 6 milioni. Per Di Francesco altri due giocatori e il ritorno di Turati

Ci sono trattative destinate a concludersi, come quella per Daniel Boloca al Sassuolo. Il centrocampista del Frosinone è uno storico obiettivo dei neroverdi, che ieri hanno incontrato il direttore Guido Angelozzi per concludere l'affare impostato da tempo. Proprio in virtù degli ottimi rapporti con Carnevali, il dirigente dei ciociari è riuscito a spuntare il massimo. La valutazione centrata tra gli 8 e 10 milioni dal capo dell'area tecnica del club gialloazzurro ha permesso al Frosinone di ricevere 6 milioni cash e i cartellini di Riccardo Marchizza e Abdou Harroui. Non solo: dopo la storica promozione dello scorso anno torna, in prestito, il portiere Stefano Turati. Secondo programma, oggi quindi l'incontro tra le due società per la definizione dei dettagli.