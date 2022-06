Torino, pressing sul Cagliari per Joao Pedro

TORINO - Il Torino è ad un passo dal riscatto di Pietro Pellegri (21). La permanenza dell’ex Genoa conferma l’addio imminente di Andrea Belotti (28). Il Gallo ha rifiutato tutte le proposte per il prolungamento: aspetta le milanesi, tratta col Monaco e altre società straniere disposte a garantirgli un ingaggio molto alto. Al direttore dell’area tecnica Davide Vagnati piace molto anche Joao Pedro (30). L’operazione col Cagliari è stata impostata e c’è fiducia intorno alla sua chiusura. Ma restano due ostacoli: la concorrenza rappresentata da Fiorentina e Salernitana e la richiesta del Cagliari, sui 9 milioni di euro. Non solo: i riflettori dei granata restano puntati anche sull’attaccante Artem Dovbyk (24), sul trequartista Manor Solomon (22) e sul difensore Victor Nelsson (23). Si balla sulle punte a Verona dove Thomas Henry (27) del Venezia è stimatissimo. Sul francese anche Salernitana e Empoli, che nelle ultime ore ha riattivato i contatti pure per Sebastiano Esposito (19).