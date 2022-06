Bremer conferma l'addio al Torino: "Voglio giocare in Champions e in nazionale"

Votato come miglior difensore della Serie A 2021-22, il tempo di Gleison Bremer al Torino è finito. Il difensore brasiliano è stato il pilastro della retroguardia di Juric e grazie all'ennesima stagione super ha attirato su di sè l'interesse dei top club europei, compresa l'Inter, pronta a puntare sul classe '97 - potrebbe prendere il posto di Skriniar in caso di passaggio dello slovacco al Psg -. Il suo addio al Torino è ormai certo, con Urbano Cairo che punta a incassare 35 milioni di euro dalla sua cessione.

Bremer è pronto a lasciare il Torino

A scrivere la parola fine sulla sua esperienza sotto la Mole è proprio Bremer che, ai microfoni di Resenha ESPN, ha confermato la sua partenza: "Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo'. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. È una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione".

Bremer sulla nazionale

Tornando alla questione nazionale, Bremer ha commentato: "Il mio sogno, come detto, è di giocare per il Brasile. Ma se avessi l’opportunità di giocare per l’Italia, accetterei senza problemi. Sono molto legato a questo Paese, che mi ha accolto benissimo”.