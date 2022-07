Torino, ufficiale Radonjic dal Marsiglia: i dettagli

TORINO - Ufficiale l'acquisto di Nemanja Radonjic da parte de l Torino , che ha annunciato il buon esito dell'operazione con l'Olympique Marsiglia, sulla base di una formula di prestito e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'esterno d'attacco è nato il 15 febbraio 1996 a Nis, in Serbia, ed è cresciuto calcisticamente tra le fila del Partizan Belgrado. Successivamente ha avuto anche delle esperienze in Italia, nei settori giovanili della Roma e dell'Empoli.

La carriera di Radonjic

L'esordio tra i professionisti è avvenuto nel 2016 nella massima serie serba con la maglia del Cukaricki, poi è riuscito a mettersi in evidenza nella Stella Rossa Belgrado, vincendo il campionato nella stagione 2017/18. Un'annata che gli ha consentito di mettersi in mostra ed essere acquistato dal Marsiglia, dove ha totalizzato 63 presenze con 8 gol, collezionando presenze anche in Champions ed Europa League. Nel suo curriculum ci sono anche le esperienze in Germania con l'Hertha Berlino, nel gennaio 2021 (12 presenze e 1 gol) e in Portogallo con il Benfica (la scorsa stagione). Con la maglia della nazionale serba conta infine 35 presenze e 5 gol.