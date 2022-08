Torino, iniziate le visite mediche per il neo acquisto Ilkhan

TORINO - Emirhan Ilkhan è arrivato al Centro di Medicina dello Sport: l'ultimo colpo del Torino, accompagnato dal team manager Marco Pellegri, ha iniziato le visite mediche ed è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia granata. Arriva a titolo definitivo dal Besiktas, dopo che il club di via Arcivescovado ha pagato la clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro. Già nelle prossime ore è atteso al Filadelfia, dove conoscerà il tecnico Ivan Juric e i suoi nuovi compagni. Il 18enne centrocampista, tra i prospetti più talentuosi del calcio continentale, era atterrato nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Milano Malpensa. Nonostante un tentativo in extremis del Besiktas, che era arrivato a pareggiare l'offerta di ingaggio propostogli dal Toro, il giocatore ha scelto di sbarcare in Serie A e di indossare la gloriosa maglia granata.