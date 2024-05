Italiano, vertice con il Torino: nuovo incontro con Vagnati

Il Torino e Vincenzo Italiano, atto secondo: con un altro incontro lunedì appena trascorso, giorno in cui la Fiorentina riposava dopo il 5-1 al Sassuolo della sera precedente, per rivedersi e darsi ulteriori conferme all’appuntamento su strade che presto si incroceranno. Il tecnico siciliano ha capito subito che il club granata sta facendo sul serio fin dal primo contatto vero, che è stato più di uno scambio diretto d’impressioni, e la conferma l'ha avuta con il nuovo colloquio di lunedì, così contiguo all’altro nei tempi proprio per la volontà di avvicinare ancora di più la linea comune di pensiero: perché il Torino ha individuato in Italiano il tecnico giusto per rilanciare con forza le proprie ambizioni al termine del ciclo targato Juric e la determinazione del dirigenti piemontesi, in quest’ultimo episodio rappresentato dal direttore sportivo Vagnati, non ha fatto altro che aggiungere certezze in quella direzione anche allo stesso Italiano.