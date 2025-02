Casadei al Torino, è ufficiale: i dettagli dell'operazione

TORINO - Colpo in entrata del Torino che ha annunciato il secondo acquisto del calciomercato invernale: dopo l'arrivo dell'ex Napoli Eljif Elmas anche Cesare Casadei diventa un nuovo giocatore granata. Il classe 2003, cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha firmato con il Toro un contratto fino al 30 giugno 2029 e ha scelto la maglia numero 22. Il club granata è così riuscito a battere la Lazio in un vero e proprio testa a testa di mercato.