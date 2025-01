Selvik nuovo portiere dell'Udinese: i dettagli dell'affare

ROMA - Movimento in entrata in questo mercato di gennaio per l'Udinese , che mette a disposizione del tecnico Kosta Runjaic un nuovo portierre, il norvegese Egil Selvik .

Udinese, preso Selvik: il portiere arriva da svincolato

Classe 97, Selvik ha sostenuto proprio oggi (9 gennaio) le visite mediche nella clinica Villa Stuart a Roma e sbarca in bianconero da svincolato dopo la fine del campionato in Norvegia. In Friuli andrà a sostituire nella rosa il portiere nigeriano Maduka Okoye, fermo ai box per infortunio.