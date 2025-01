Valentin Gomez all'Udinese, è fatta: domani le visite mediche

È fatta per Valentin Gomez all'Udinese . Il calciatore argentino è pronto ad approdare in Italia per sostenere le visite mediche di rito e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club friulano. Si tratta di un colpo figlio del lavoro dell'area scouting bianconera, sempre attenta ai talenti cresciuti in Sudamerica. È lui il sostituto di Toure , infortunatosi contro la Roma dopo un contrasto con Pisilli.

Valentin Gomez all'Udinese, domani le visite mediche

Il grave infortunio al ginocchio patito da Toure ha costretto l'Udinese a tuffarsi immediatamente sul mercato dei difensori, per sostituire al meglio il francese e ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Kosta Runjaic, reduce dal ko interno con la Roma. Il prescelto è Valentin Gomez, laterale classe 2003 che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Velez, fino a diventare un punto di riferimento per la prima squadra, laureatasi campione d'Argentina al tramonto del 2024. Il giocatore è atteso a Villa Stuart, a Roma, nella giornata di domani, per le visite mediche con l'Udinese. Per lui, 3 gol e un assist in 110 presenze con il Velez. Ora, inizia una nuova tappa della sua giovane carriera.