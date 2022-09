VERONA - L'Hellas Verona, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, "informa che è in programma per domani, giovedì 15 settembre, alle ore 10.30, nella sala conferenze della sede del Club in via Olanda 11, a Verona - la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo centrocampista gialloblù, Ajdin Hrustic".