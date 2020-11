Zidane: "Conte, che impressione! Con l'Inter è una finale"

MADRID (Spagna) - Domani alle 21:00 presso l'Estadio Alfredo Di Stéfano andrà in scena quella che è già una sfida decisiva per le sorti di Real Madrid ed Inter nel Gruppo B della fase a gironi della Champions League, oggi ha parlato il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane confermando l'importanza della posta in palio: "Per noi vale come una finale, la affronteremo come se lo fosse. Pensiamo solo alla partita di domani e non a quello che accadrà dopo. Mi aspetto che la squadra dia tutto contro l'Inter e nel torneo in generale. Non penso al mio futuro, penso solo a vincere".

Zidane: "Buoni rapporti con Conte"

Zidane si è soffermato anche sul rapporto col suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus domani suo rivale sulla panchina dei nerazzurri, Antonio Conte: "Quando era capitano della Juventus era molto importante per la squadra, mi sembra normale che in seguito abbia intrapreso la carriera di allenatore, siamo in buoni rapporti, mi ha sempre fatto una grande impressione"