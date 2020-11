Caicedo lancia la Lazio: "Il turno possiamo passarlo. Ora stringiamo i denti..."

SAN PIETROBURGO - Primo gol in Champions, decisivo ancora una volta. Felipe Caicedo non smette di stupire e di segnare a pochi minuti dalla fine. Il Panterone ha trovato la rete dell’1-1 contro lo Zenit. Poi ai microfoni di Sky Sport, ha commentato felice: “Sono molto contento, da quando sto alla Lazio abbiamo lottato tanto per la Champions. La gioia è grande, il gol è importante, significa un pareggio che sembrava difficile. I miei gol allo scadere? Non so, forse perché nella ripresa ci sono più occasioni o l’avversario è più stanco. Sono contento, bisogna continuare così. Il momento è importante, voglio approfittarne. Possiamo passare il turno. Andiamo avanti come questa sera. Cambiamo carattere dopo la rete subita, la strada è giusta. E se giochiamo come contro il Borussia ci sono tante chance di passare. Stringiamo i denti, mancano tanti giocatori, ma ci sono possibilità di andare avanti".

Lazio, altra graffiata di Caicedo! Con lo Zenit è 1-1