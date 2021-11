Diretta Chelsea-Juve: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

LONDRA (REGNO UNITO)- Dopo la vittoria contro la Lazio in campionato, Massimiliano Allegri cerca conferme in Champions League. I bianconeri, a punteggio pieno, guidano il gruppo H davanti al Chelsea e allo Stamford Bridge, cercano i punti necessari per restare in vetta. "Ci giochiamo il primo posto con i campioni d'Europa e i leader della Premier: sarà un test importante - ha dichiarato il tecnico Allegri - ci vogliono pulizia tecnica, lucidità e personalità. E bisogna migliorare per trovare le reti che mancano". L'allenatore bianconero vuole maggior cattiveria sotto porta. "Dobbiamo migliorare in fase realizzativa - ha dichiarato- perchè creiamo situazioni importanti, ma sbagliamo le scelte, l'ultimo passaggio. Dobbiamo trovare più gol". Il Chelsea cerca la vittoria per agganciare i bianconeri. "Bisogna vincere a tutti i costi? Noi giochiamo sempre per portare a casa la vittoria - ha detto Tuchel - non mi piacciono i calcoli, poi certo se siamo 0-0 al novantesimo non mando il portiere a saltare in area avversaria".