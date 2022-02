"Finale Champions League 2022 a Londra?": arriva la smentita dell'Uefa

NYON (Svizzera) - La finale dell'edizione 2022 della Champions League si svolgerà a San Pietroburgo il 28 maggio ma, vista la situazione non semplice che Russia ed Ucraina stanno vivendo, si sta ipotizzando un cambio di sede. Questo quanto dichiarato dalla stampa britannica pronta ad avanzare l'ipotesi Londra, Wembley, per ospitare la finale della massima competizione per club continentale. Questo sia per via dei buoni rapporti in essere tra il Governo guidato da Boris Johnson e il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, che per l'alta probabilità che in finale possano arrivare due squadre inglesi. A smentire le voci è arrivata però immediata la risposta del massimo organo del calcio europeo che in una nota ha smenito le illazioni dei tabloid inglesi: "La Uefa sta monitorando in maniera costante e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede". Risposta netta che non lascia spazio ad equivoci o possibili scenari. Nel 2021 Chelsea e Manchester City si sfidarono ad Oporto e non ad Istanbul per via delle restrizioni legate al Covid-19.