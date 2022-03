Diretta Real Madrid-Psg ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MADRID (SPAGNA) - Alle ore 21, in uno stadio Santiago Bernabeu caldissimo che accoglierà 60mila spettatori, il massimo consentito dai lavori di restyling, il Real Madrid ospita il Psg nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (diretta ore 21 su Amazon Prime Video). Tre settimane fa, al Parco dei Principi, la squadra di Carlo Ancelotti ha giocato una delle peggiori partite della stagione, ma l'1-0 finale firmato Mbappé (Courtois ha anche parato un calcio di rigore a Messi) lascia aperte le speranze di qualificazione per le Merengues. Il tecnico di Reggiolo nella conferenza stampa della vigilia ha caricato i suoi: "Questa squadra ha un enorme orgoglio. Siamo convinti che la miglior versione del Real possa giocarsela con il miglior Psg. Siamo cresciuti tantissimo in queste settimane da un punto di vista fisico". Dall'altra parte del campo, Pochettino può sorridere dopo aver recuperato Mbappé, colpito duro durante un allenamento in settimana. I francesi inseguono il sogno Champions ma per andare avanti dovranno superare un avversario ostico come i Blancos. Il Real Madrid è stato eliminato in nove degli ultimi 10 turni a eliminazione diretta in Uefa Champions League dopo aver perso l'andata, con l'eccezione del passaggio del turno con il punteggio complessivo di 3-2 sul Wolfsburg nei quarti di finale 2015/16.