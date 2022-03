Verratti non gli passa la palla, la furibonda reazione di Messi fa il giro dei social

MADRID (SPAGNA) - Tra le pieghe di una partita spettacolare come quella che è stata Real Madrid-Psg, c'è un episodio che è passato sottotraccia. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo, con i francesi avanti di un gol per la rete di Mbappé - la formazione di Pochettino aveva vinto 1-0 anche all'andata -, Messi se l'è presa con Verratti che anzichè servirlo in area ha provato un cross che è finito docile tra le braccia di Courtois dopo un debole colpo di testa di Mbappé.