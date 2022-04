Diretta Manchester City-Atletico Madrid ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Pep Guardiola contro Diego Pablo Simeone. Per i quarti di finale di andata di Champions League si affrontano due modi completamente diversi di intendere il calcio sul campo. "C'è un malinteso sul modo in cui Simeone gioca. È più offensivo di quanto la gente creda - ha dichiarato ieri il tecnico del City - non vuole correre rischi nell'impostazione ma sono molto bravi negli ultimi trenta metri. Sono davvero competitivi. Dipende dal movimento del gioco e sanno come giocare con i tempi giusti". La risposta di Simeone non si è fatta attendere: "Non sono io contro Pep, scenderanno in campo i giocatori, non noi. Guardiola sa far giocare le star come gregari. Qualsiasi allenatore vuole quel tipo di atteggiamento dai suoi campioni".