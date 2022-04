Diretta Real Madrid-Chelsea ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MADRID (SPAGNA) - Alle ore 21, allo stadio Santiago Bernabeu, il Real Madrid ospita il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una settimana fa i Blancos hanno avuto la meglio per 3-1 allo Stamford Bridge, battendo i campioni d'Europa in carica grazie a una tripletta di un Benzema in stato di grazia - il francese aveva firmato anche il tris che aveva permesso alle Merengues di eliminare il Psg agli ottavi -. I gol in trasferta da questa stagione non valgono più doppio, pertanto alla squadra di Tuchel basterebbe vincere con due gol di scarto per portare la sfida ai tempi supplementari. Gli inglesi per la prima volta giocheranno al Santiago Bernabue. Nonostante le due compagini si siano affrontate la scorsa stagione in semifinale, infatti, il Real Madrid giocava a Valdebebas per via dei lavori di ristrutturazione nell'impianto. Intanto, nella conferenza stampa della vigilia Tuchel ha giocato a carte scoperte, ammettendo di avere poche possibilità di strappare il pass per la semifinale. C'è anche un dato che non fa ben sperare: il Real Madrid, infatti, ha superato il turno in nove delle precedenti 10 occasioni in cui ha vinto l’andata in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League, con la sua unica eliminazione arrivata contro l'Ajax nel 2018-19 (2-1 in trasferta, 1-4 in casa).