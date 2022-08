Champions: l'esigenza del Maccabi Haifa (girone Juve) che può cambiare il calendario

Calendario Champions League: la richiesta del Maccabi Haifa, avversario della Juve

L'esigenza del Maccabi fa riferimento, in particolare, alla terza giornata, in programma tra il 4 e il 5 ottobre, date che coincidono esattamente con lo Yom Kippur, la più sacra e importanza ricorrenza ebraica. A questo proposito, la squadra allenata da Barak Bakhar - che nell'ultimo turno preliminare ha eliminato all'ultimo respiro la Stella Rossa Belgrado per via di una clamorosa autorete del serbo Milan Pavkov - ha chiesto all'Uefa di giocare in trasferta.