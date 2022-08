Stella Rossa, Stankovic si dimette: "Ho dato tutto"

Si chiude dopo quasi quattro anni l’esperienza di Dejan Stankovic come allenatore della Stella Rossa . L’ex centrocampista di Lazio e Inter ha infatti rassegnato le dimissioni due giorni dopo la delusione per la mancata qualificazione alla fase a gironi di Champions League .

Dejan Stankovic lascia la panchina della Stella Rossa

La Stella Rossa ha visto sfumare la qualificazione nei secondi finali del ritorno del playoff contro il Maccabi Haifa, che ha pareggiato 2-2 al Marakana dopo il successo in casa per 3-2. Una delusione evidentemente troppo cocente per essere metabolizzata, trattandosi della terza bocciatura consecutiva ai preliminari di Champions League: "La Stella Rossa rende noto che oggi Dejan Stankovic ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di capo dello staff tecnico del nostro club - il comunicato della società - Il club ringrazia Stankovic per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per lui".