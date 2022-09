Bayern, Nagelsmann: "Inter? Il derby ci ha insegnato molto"

Bayern, Nagelsmann: "Il derby ci ha insegnato molto"

L'allenatore bavarese approccia così il confronto con i nerazzurri: "Sappiamo che la prima partita non è decisiva, ma vogliamo iniziare nel migliore dei modi. C'è un avversario interessante in un gruppo molto interessante. Non possiamo permetterci nessuna debolezza. Inter in difficoltà in campionato? Andare male in campionato può essere una benedizione o una maledizione, la Champions è diversa. Si può giocare con la testa libera o magari sfogare la frustrazione in Champions. Dipende da come giochi: pensiamo al Milan, che è stato molto aggressivo, ci sono lezioni da imparare da quella partita. L'Inter è una squadra molto esperta, talvolta ci sono piccole distrazioni che fanno oscillare il risultato da una parte o dall'altra. Anche contro il Milan ci sono state varie fasi della partita. Certo, manca Lukaku ma Dzeko ha fatto benissimo e poi c'è Lautaro. Ci sono varie situazioni che dovremo preparare, l'Inter è brava nel variare le soluzioni tattiche. Dovremo essere bravi noi, ma l'andamento in campionato non è determinante".