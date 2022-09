Conte ritrova l'amico Tudor, incontro tra ex Juve: "Gli auguro il meglio"

"Sono davvero felice di vederlo in panchina in un club importante in Europa come il Marsiglia. Ha fatto molto bene la scorsa stagione a Verona e sì, sta facendo davvero un ottimo lavoro. Gli auguro il meglio, a parte queste due partite contro di noi". Parola di Antonio Conte che, alla vigilia di Tottenham-Marsiglia, a Spurs TV, parla del suo amico Igor Tudor, ex compagno di tante battaglie ai tempi della Juventus.