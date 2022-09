Robertson: "Napoli di gran lunga migliore: sembrava giocasse con un uomo in più"

Anche se Luciano Spalletti non vuole ammetterlo, quella del Napoli contro il Liverpool di Jürgen Klopp è stata una lezione di calcio con tutti i crismi. A confermarlo, il terzino sinistro dei Reds Andrew Robertson. Lo scozzese, ai microfoni di BT Sport, al termine del match del 'Maradona', ha confermato: "Se giochi in Champions League non è possibile essere lasciare tutto questo spazio all'avversario. E' stata una prestazione ben lontana dai nostri standard. Abbiamo meritato la sconfitta, anche se qualche buona occasione l'abbiamo avuta...".