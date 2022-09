Inter, Onana da record: contro il Bayern 10 parate

MILANO - Una delle poche note positive nella serata del Meazza è stato André Onana. Il portiere camerunense, arrivato in estate dall'Ajax, ha fatto il proprio esordio in gare ufficiali in Inter-Bayern Monaco , prima giornata della fase a gironi di Champions League. L'estremo difensore classe '96 ha preso il posto di Handanovic tra i pali e ha subito fatto vedere di che pasta è fatto. Trafitto nel primo tempo dal super gol di Sané e nella ripresa dall'autorete di D'Ambrosio, Onana si è esibito in diversi inverventi evitando così un passivo ancor più pesante.

Onana, subito record: quante parate contro il Bayern Monaco!

Il camerunense ha addirittua già fatto registrare un nuovo record: sono infatti 10 le parate effettuate nel match contro il Bayern Monaco, più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di Uefa Champions League da quando Opta raccoglie questo dettaglio (dal 2003/04). Onana si muove tra i pali come un vero e proprio felino. Inzaghi, in una serata piuttosto difficile per la sua squadra, intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel: è André Onana.