Napoli-Liverpool, la stampa inglese contro Klopp: "Notte da incubo"

NAPOLI - Per la stampa britannica il Liverpool ha vissuto a Napoli una vera e propria notte da incubo. Il 4-1 inflitto dagli uomini di Spalletti, è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei tabloid. Il Times ha definito la sconfitta dei Reds come "L'incubo di Klopp". Il Guardian ha definito il Napoli "rampante", mentre per il Daily Mail, la formazione azzurra è stata "Impressionante" e in grado di "ridimensionare le ambizioni del Liverpool". Il Mirror ha puntato il dito su Milner ("Una gara da incubo") e sull'intera difesa, definita "disastrosa".