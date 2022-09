Inter, attenta: in casa, Viktoria Plzen in serie positiva con le italiane da 4 partite

Risale al 12 dicembre 2018 l'ultimo precedente europeo (in Champions) in Repubblica Ceca tra Viktoria Plzen e squadre italiane. Avversario di turno fu la Roma allora allenata da Eusebio Di Francesco, che uscì sconfitta per 2-1 con gol di Cengiz Ünder in mezzo agli acuti di Jan Kovarik e Tomas Chory. Quest'ultimo, dopo un'esperienza in Belgio al Waregem nella stagione 2020-2021, è ancora l'attaccante dei rossoblù prossimi avversari in Champions dell'Inter di Simone Inzaghi - fischio d'inizio domani, martedì 13 settembre alle 18.45 alla Doosan Arena - ed è andato a segno con una doppietta nell'ultimo match di campionato contro il Sigma Olomouc, vinto 3-2 in trasferta dal Plzen.