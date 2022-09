Ajax-Napoli, dall'Olanda no ai biglietti elettronici per i tifosi del Napoli

In casa Napoli parte l’"operazione Ajax". Non ancora, ovviamente, per la squadra, che alla ripresa del campionato dovrà affrontare il Torino al Maradona, sabato 1° ottobre alle 15, per dare continuità alla vittoria in casa del Milan e provare a conservare il primo posto in classifica, bensì sul fronte dei tifosi.

Dopo essere stati costretti a rinunciare, per decisione dell’Uefa, alla trasferta di Glasgow contro i Rangers valida per la seconda giornata del girone di Champions League , nonostante diversi biglietti fossero già stati venduti, i sostenitori azzurri sono pronti a dar vita ad un vero e proprio esodo ad Amsterdam in vista della partita in programma martedì 4 ottobre alle ore 21, nella quale la squadra di Luciano Spalletti cercherà di conquistare altri tre punti per restare a punteggio pieno e ipotecare così il passaggio agli ottavi di finale .

Ajax-Napoli, via alla vendita dei biglietti: le info

Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli informa che, come da prassi condivisa e concordata con la Questura, per la partita contro l’Ajax sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli. La compilazione del voucher, prenotabile dalle 15 di venerdì 23 settembre 2022 alle 23.59 di lunedì 26 settembre, sarà necessaria per poi procedere all’acquisto sul sito di Ticketone: il pdf che il tifoso riceverà via email dovrà venire presentato ai botteghini dello stadio Diego Armando Maradona nei giorni mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 per essere sostituito con il titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Johan Cruijff Arena, fornito dall’Ajax. A tal proposito la società ha precisato di aver “insistentemente chiesto all’Ajax di ricevere i biglietti in formato elettronico, da trasferire via mail ai propri tifosi, per evitare la consegna fisica dei biglietti cartacei”, richiesta però rigettata dalla società olandese.

Ajax-Napoli, l'opzione tour operator per l'acquisto dei biglietti

Fino alle 23.59 di domenica 25 settembre 2022 la vendita sarà riservata agli abbonati (al massimo un biglietto per ciascun abbonato) della stagione 2022-‘23, che hanno sottoscritto l'abbonamento entro le ore 23.59 di giovedì 22 settembre. Dalle ore 10 alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre la vendita sarà libera. Il prezzo del biglietto, spettante all’Ajax è di € 50,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line. La SSC Napoli ha inoltre realizzato l'opportunità d’intesa con la Questura di Napoli, di adottare un’ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l’intervento di primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi della SSC Napoli che desiderano assistere alla gara, la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, ed il biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara.