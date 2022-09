"Tegola Milan: stop di tre settimane per Maignan"

Poco amata dagli allenatori della stragrande maggioranza dei club europei, la Nations League sta tenendo sulle spine soprattutto i tifosi del Milan e Stefano Pioli , in allarme per l’infortunio subito da Mike Maignan durante la partita che la Francia ha giocato e vinto per 2-0 giovedì 22 settembre a Saint-Denis contro l’Austria.

"Milan, tre settimane di stop per Maignan"

Come riportato da 'Le Parisien', prima di rientrare in Italia Maignan è stato sottoposto ad esami strumentali presso l'ospedale di Neuilly, che avrebbero evidenziato una lesione di modesta entità al polpaccio (Koundé avrebbe invece rimediato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra). L’ex Lille dovrebbe quindi restare lontano dai campi per circa tre settimane.

Milan, Maignan rischia di saltare Juve e Chelsea

Calendario alla mano, e qualora la diagnosi venisse confermata dopo i controlli ai quali il portiere si sottoporrà in Italia, Maignan, che nella Francia è stato sostituito tra i convocati da Steve Mandanda, dovrebbe quindi saltare le due partite di Champions League contro il Chelsea del 5 e dell’11 ottobre, inframmezzate dalla partitissima di campionato contro la Juventus di domenica 8 ottobre, per tornare a disposizione di Pioli attorno alla metà di ottobre, quando il Milan affronterà il Verona in trasferta sabato 16 e poi il Monza a San Siro sabato 22 nel primo, storico derby in Serie A contro i brianzoli.