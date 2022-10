Champions, gli arbitri: Letexier per il Napoli, Vincic per l'Inter

Torna la Champions League martedì con le prime due italiane in campo. Il Napoli , capolista del girone a punteggio pieno, va ad Amsterdam per affrontare l' Ajax . L' Inter , invece, aspetta a San Siro la visita del Barcellona di Xavi . Oggi la Uefa ha diramato l'elenco degli arbitri designati per le due partite.

Sestina franco-polacca per il Napoli in Olanda. Ad arbitrare sarà il francese Francois Letexier , coadiuvato dai connazionali Mugnier e Rahmouni. Quarto uomo ancora francese, Stinat. Al Var ci sarà il polacco Kwiatwokski, assistente Var il francese Millet. Con un successo ad Amsterdam, il Napoli metterebbe un piede e mezzo agli ottavi di finale della Champions.

Inter: con il Barça dirigono sloveni e olandesi

L'Inter non può sbagliare con il Barcellona, in casa, avendo già perso la prima a San Siro contro il Bayern Monaco. A Plzen c'è stata poi la prima vittoria, ma per tornare prepotentemente in corsa per la qualificazione serve non perdere contro i catalani. A dirigere il match sarà lo sloveno Slavko Vincic. Assistenti gli sloveni Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic; quarto ufficiale lo sloveno Rade Obrenovic; Var Pol van Boekel (Olanda) e assistente Var Dennis Higler (Olanda).