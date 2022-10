Diretta Ajax-Napoli ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

AMSTERDAM - Primo in Italia e in Europa, ora Spalletti va all'assalto anche in casa di Cruijff. Il Napoli vola in campionato e comanda in vetta, così come nel girone di Champions League davanti a Liverpool e a Ajax (6 punti gli azzurri, 3 Reds e Lancieri), avversario questa sera ad Amsterdam. Sarà una sfida all'insegna dei grandi, si respira storia e nostalgia tra due formazioni rappresentate da Cruijff e Maradona, che dall'altro veglieranno sui destini delle loro squadre. Spalletti ha già lanciato l'appello, "voglio un Napoli bellissimo e incosciente": gli azzurri possono fare en plein e centrare la terza vittoria consecutiva in Champions.