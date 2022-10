Tudor furioso nel tunnel prima della Champions: la frase urlata all'arbitro Massa

La partita di Champions League tra Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona è iniziata con un ritardo di 22 minuti a causa del traffico stradale che non ha permesso all'autobus che trasportava la squadra portoghese di arrivare in orario al Velodrome . Con i portoghesi bloccati nel traffico di Francia, Igor Tudor è apparso molto infastidito nel tunnel dello stadio. Il tecnico del Marsiglia , furioso per il ritardo, se l'è presa in particolare con l'arbitro della gara, l'italiano Davide Massa , verso cui si è sfogato con frasi piuttosto dure. La sua rabbia nei confronti del direttore di gara è stata catturata dalle telecamere.

Marsiglia-Sporting, Tudor e la polemica prima della Champions

Ufficialmente posticipato alle 18:55 e poi alle 19, l'incontro è finalmente iniziato alle 19:07. Nel frattempo, Tudor non ha risparmiato polemiche e si è infuriato per la situazione singolare che ha coinvolto la sua squadra, già di fronte agli spogliatoi e pronta per entrare in campo, prendendosela con l'arbitro e i delegati Uefa presenti allo stadio di Marsiglia. Passando dall'inglese all'italiano, l'ex tecnico del Verona ha tuonato: "Lo fanno apposta, non gliene frega un ca***. Siamo più danneggiati noi di loro. Non è possibile che facciano cosi”. “Non è compito mio, ci sta pensando il delegato Uefa”, ha risposto Massa. Tudor non le ha mandate a dire: "Possono fare tutto ciò che vogliono? È la Champions, non un torneo amatoriale”.