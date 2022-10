Giroud: "Lo scudetto non mi ha appagato. Chelsea? Mi aspetto una bella accoglienza"

Prima volta da ex contro il Chelsea per Olivier Giroud , che torna a Stamford Bridge da avversario un anno e mezzo dopo l’addio per trasferirsi al Milan. L’attaccante francese ha vissuto tre stagioni e mezzo ad alto livello con i Blues, vincendo una FA Cup, una Europa League e soprattutto la Champions 2021 .

Giroud non è sazio: "Voglio vincere ancora con il Milan"

Facile immaginare che l’accoglienza dei tifosi inglesi sarà calorosa, ma sul campo il francese penserà solo a fare il massimo per il Milan e magari anche per se stesso, visto che con un gol Giroud diventerebbe il 10° giocatore capace di trovare il gol con e contro il Chelsea in Champions. Dopo la non esaltante prestazione di Empoli, arrivata comunque al termine di una lunga serie di partite giocate da titolare, nazionale inclusa, Giroud è pronto a trascinare i compagni facendo valere il peso della propria esperienza: "Sono molto felice di tornare a Stamford e di tornarci con il grande Milan per difendere questi colori". Lo scudetto non ha tolto a Giroud la voglia di togliersi altre soddisfazioni con il Milan: "Vogliamo fare bene in questa Champions, giocare la Champions mi dà grande orgoglio. Voglio ancora di più con questa squadra".

Giroud e il nuovo Chelsea: "Ci fosse ancora Tuchel..."

Giroud non nasconde però il rammarico di non aver potuto "aiutare" Pioli nello studio del Chelsea, alla luce del cambio di allenatore da Tuchel a Potter: "Sappiamo che ci sarà una bella atmosfera come sempre qui, in un campo bellissimo, ma siamo pronti. Spero di ricevere una bella accoglienza, mi sono lasciato bene con il club e conosco bene i ragazzi con i quali ho giocato tante partite importanti. Hanno cambiato allenatore quindi non so esattamente come giocheranno. Se ci fosse stato ancora Tuchel forse avrei potuto aiutare un po' di più. Sono in un nuovo progetto e dunque è una questione di tempo per tornare al loro miglior livello. Sono sicuro che faranno una bella stagione in Premier".