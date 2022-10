Inter-Barça, tutta la rabbia di Xavi per il gol annullato a Pedri

MILANO - Xavi è una furia per il gol annullato al Barcellona che avrebbe potuto regalare il gol dell'1-1 ai blaugrana nel match contro l'Inter: gli ospiti avevano trovato la rete grazie a Pedri che aveva approfittato di un’uscita a vuoto di Onana e depositato la palla in rete, ma il Var ha richiama l’arbitro per un fallo di mano di Fati, col direttore di gara che non ha potuto far altro che annullare il gol. Il tecnico spagnolo è stato inquadrato dalle telecamere mentre agitava la mano mimando un movimento che potrebbe essere interpretato come il gesto della 'mazzetta': Vincic obbligato ad estrarre il cartellino giallo per sedare la polemica.