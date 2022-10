Ajax-Napoli, De Laurentiis si esalta: "Prestazione cosmica"

Trent'anni esatti dopo il 5-1 al Valencia, con cinque gol di Daniel Fonseca, il Napoli conquista in casa dell'Ajax la vittoria più larga della propria storia europea, trionfando per 6-1 .

Il Napoli umilia l'Ajax, la gioia di De Laurentiis

Al fischio finale dell'arbitro è stato immediata la reazione del presidente De Laurentiis, che attraverso un Tweet ha espresso tutta la propria soddisfazione e il proprio orgoglio per l'impresa della propria squadra: "Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre!" il commento del numero 1 azzurro, che si gode i risultati sopra ogni aspettativa della propria squadra, prima in classifica in campionato e con un piede già negli ottavi di Champions League grazie alle tre vittorie in tre partite, con miglior attacco dell'intera competizione.