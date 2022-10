Raspadori ringrazia Spalletti: "Gioco bene e segno grazie alla sua fiducia"

Quattro gol con il Napoli, tre dei quali in Champions League, e due in nazionale. Giacomo Raspadori è il calciatore italiano più in forma del momento e la conferma è arrivata dalla Cruijff Arena di Amsterdam, dove la doppietta dell’ex Sassuolo ha indirizzato il clamoroso 6-1 del Napoli all’Ajax.

Napoli da sogno, Raspadori vola basso: "Dobbiamo continuare così"

Preferito a Simeone per sostituire Osimhen Raspadori ha dato ancora una volta ragione a Spalletti, ma a prescindere dagli interpreti è il copione di un Napoli dominante sotto tutti gli aspetti a far sognare i tifosi. L’attaccante emiliano non ha nascosto la propria emozione ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dopo la fine della partita, insistendo però sulla necessità di continuare su questi livelli: "Siamo davvero molto contenti, ma dobbiamo continuare con questo spirito e con questo coraggio, volendo sempre migliorarsi" le parole di Jack.

Raspadori divide i meriti: "Grazie a Spalletti e alla società"

Poi un ringraziamento speciale proprio a Spalletti e l'orgoglio per il gol segnato di testa, non la specialità della casa: "Il mister ha dimostrato di volermi a tutti i costi così come la società e ora mi sta dando tanta fuducia. Se faccio così bene è perché la squadra mi sta mettendo in condizioni di esprimermi al meglio, tutto è frutto del lavoro che facciamo l'uno per l'altro. Però si gioca ogni tre giorni ed anche se è stata una bellissima partita dobbiamo resettare, recuperare e pensare alla prossima. Quale il gol più bello? Quello di testa, non è la mia qualità migliore, non sono abituato a farli".