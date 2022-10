"Barcellona pronto a sporgere denuncia alla Uefa per l'arbitraggio contro l'Inter!"

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona non ha ancora mandato giù l'arbitraggio della gara di ieri sera a San Siro contro l'Inter e, secondo numerosi media catalani starebbe valutando la possibilità di presentare un esposto ufficiale alla Uefa. I blaugrana, in particolare, contesterebbero la difformità di giudizio fra il gol annullato a Pedri per un precedente tocco di mano di Ansu Fati e il mancato rigore nel finale per un altro tocco di mano, questa volta di Dumfries, che anticipa lo stesso Ansu Fati. Nel mirino del Barça c'è soprattutto il Var Pol Van Boekel, fra l'altro già designato in occasione della precedente sfida di Champions League con il Bayern Monaco in cui la squadra di Xavi ha lamentato la mancata concessione di un un tiro dagli undici metri per un fallo su Dembélé.