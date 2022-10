Psg, Nuno Mendes ko: in forse contro la Juve

Il terzino portoghese del Paris Saint-Germain Nuno Mendes, ha subito un "grosso incidente muscolare" alla coscia sinistra durante la partita di Champions League contro il Benfica, a Lisbona (1-1) e sarà assente per "qualche partita". Tra i match che rischia di saltare c'è anche quello contro la Juventus all'Allianz Stadium, in programma il 2 novembre. L'allenatore dei campioni di Francia Christophe Galtier ha dichiarato: "Mendes ha avuto un grosso incidente muscolare e sarà fuori dai giochi per alcune partite". Il portoghese si è infortunato al 22' st della partita ed è uscito zoppicando, stringendosi la coscia sinistra. È stato sostituito dallo spagnolo Juan Bernat. Dopo tre giornate di Champions League i francesi guidano il girone H con 7 punti insieme ai portoghesi, mentre i bianconeri di Allegri inseguono a 3 punti in seguito al successo casalingo contro il Maccabi Haifa (fermo a 0 punti) per 3-1.