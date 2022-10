Proteste Barcellona: la Uefa le ignora e non ferma arbitro e Var dell'Inter

Le proteste del Barcellona per l'arbitraggio di San Siro contro l'Inter si sono perse nel vuoto. Sono state ignorate dalla Uefa, nonostante da parte blaugrana si sia gridato allo scandalo e alla vergogna (gol annullato e rigore non concesso). Intendiamoci, alla fine, alla Uefa non era arrivato nessun esposto formale, ma tant'è, l'eco internazionale delle proteste avrebbe potuto giocare un ruolo fondamentale. Invece, arbitro e Var del Meazza sono stati regolarmente convocati.