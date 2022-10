Diretta Barcellona-Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BARCELLONA (Spagna) - Uscire dalla corrida di questa sera al Camp Nou con l'imbattibilità in tasca: è questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi che affonterà il Barcellona nella 4ª giornata della fase a gironi della Champions League, in un vero e proprio spartiacque per la stagione europea dei nerazzurri. Lo scontro diretto tra Lautaro Martinez e compagni (6 punti) e i 'Blaugrana' (3) vale infatti un'ampia fetta di qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre per strappare il pass; il Barcellona di Xavi, che non ha digerito il metro arbitrale della partita di San Siro e prepara un'accoglienza infuocata al Camp Nou, è obbligato a vincere e si affida alla vena realizzativa di Lewandowski per scardinare la difesa nerazzurra.