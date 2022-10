Barcellona-Inter: Lewandowski, la crisi del gol e il tabù Champions

L'idillio Lewandowski- Barcellona sembra già essere finito. Lo scrive oggi As. Nell'andata contro l' Inter , è stato 'divorato' da Skriniar, De Vrij e Bastoni . Contro il Celta ha toccato appena la palla. Due partite senza gol, subito dopo la pausa per le nazionali (in cui non aveva segnato), nel momento peggiore, quando il Barça sta rischiando di salutare la Champions League.

La Champions attende Lewandowski, capace di sollevarla al cielo nel 2019-2020, durante la pandemia, ma poi sempre fermato ai quarti con la maglia del Bayern Monaco . La scorsa stagione dal Villarreal , la precedente dal Psg , contro cui non giocò per infortunio.

Ma il Barcellona stasera ha bisogno di Lewandowski, ingaggiato proprio per risolvere le grandi partite, nelle notti magiche, Cosa che finora il polacco non ha fatto: contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, è stato sopraffatto dalle emozioni sbagliando due occasioni nel primo tempo. Contro l'Inter si è mosso lentamente in area in diverse azioni.

Xavi: grande fiducia in Lewandowski

Xavi continua però ad avere massima fiducia in Lewandowski. Da quando è arrivato nella preseason per giocare il Clasico contro il Real Madrid, è stato sempre presente, anche nelle amichevoli. Il tecnico azulgrana non lo ha sostituito neanche quando sarebbe stato necessario, come contro il Celta. Xavi lo ha trasformato in uno dei leader dello spogliatoio per mancanza di feeling con alcuni potenziali capitani.

Xavi vuole quindi ora trasformare la squadra in funzione dell'attaccante, dargli maggiori rifornimenti. Contro l'Inter, all'andata, gli unici palloni giocabili sono arrivati da Dembelè. Ecco perché oggi, contro i nerazzurri, si potrebbe rivedere la difesa a quattro per avere i terzini in grado di raggiungere la linea di fondo e armare Lewandowski, sperando possa regalare una notte magica.