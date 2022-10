Barcellona-Inter 3-3: tabellino, statistiche e marcatori

BARCELLONA - Termina 3-3 tra Barcellona e Inter al Camp Nou nella quarta giornata della fase a gironi di Champions. Blaugrana in vantaggio con Dembélé alla fine del primo tempo: nella ripresa l'Inter ribalta il parziale con Barella e Lautaro, Lewandowski firma il 2-2. Poi Gosens quasi allo scadere dei tempi regolamentari porta di nuovo i nerazzurri avanti: in pieno recupero Lewandowski per il 3-3