Inzaghi punge il Barcellona: "È stata un'Inter coraggiosa, si ricorderanno a lungo di noi"

Ci sono occasioni in cui rifuggire dalla retorica è quasi impossibile. Come evitare infatti di ricorrere al tormentone della " Pazza Inter " dopo la clamorosa impresa sfiorata, anzi compiuta nonostante la vittoria mancata, al Camp Nou di Barcellona, dove la squadra di Simone Inzaghi ha impattato per 3-3, conquistando virtualmente il passaggio agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo?

Per confermarsi tra le Magnifiche 16, traguardo già raggiunto nel 2021, ai nerazzurri basterà battere nel prossimo turno in casa il Viktoria Plzen : con 10 punti in classifica l’Inter sarebbe al riparo da sorprese anche in caso di sconfitta nell’ultima giornata contro il Bayern ed eventuale aggancio del Barcellona, in svantaggio negli scontri diretti dopo la sconfitta di San Siro. Un traguardo alla quale in pochi avrebbero scommesso non solo al momento del sorteggio, ma non più tardi di una dozzina di giorni fa, dopo che la sconfitta contro la Roma, giunta pochi giorni dopo il tracollo di Udine, avevano allungato pesanti ombre sulla stagione della squadra e sul futuro di Simone Inzaghi.

L'orgoglio di Inzaghi: "Non abbiamo mai rinunciato a giocare"

Dopo la strenua resistenza del match di San Siro, con il non trascurabile apporto di un pizzico di fortuna, in Catalogna l’Inter si è mostrata più forte di un ambiente ostile, giocando a viso aperto e facendo sfoggio di un carattere inaspettato che ha permesso alla squadra di reagire allo svantaggio accusato sul finire del primo tempo, riuscendo a pareggiare per poi portarsi in vantaggio, prima di un finale folle, con tre gol e occasioni in serie da ambo le parti negli ultimi dieci minuti. Intervistato da Prime Video al termine della partita Inzaghi si è complimentato con la squadra per la prestazione fornita prima ancora che pe ril risultato: "Abbiamo fatto una grandissima partita, migliore di quella di San Siro, contro un avversario di grande valore, una partita di corsa, aggressività e determinazione creando tanto e soffrendo tutti insieme. Oggi dovevamo avere coraggio ed è stato così, non abbiamo mai rinunciato a giocare. Il gol a fine primo tempo avrebbe potuto ammazzarci, invece ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché sapevo che avremmo creato tanto. Peccato non essere riusciti a segnare il gol del 4-3 che avrebbe chiuso il discorso. L'Inter non ha mai vinto qui e ci tenevamo a farcela".

Inzaghi al veleno con il Barcellona: "Non si dimenticheranno di noi"

C'è spazio anche per qualche puntura di veleno verso l'ambiente del Barcellona, dopo le polemiche legate alla direzione arbitrale dell'andata proseguite fino alla vigilia della gara del Camp Nou: "Il Barcellona è una grande squadra, ma il loro problema è che hanno trovato l'Inter - ha detto Inzaghi in conferenza stampa - Abbiamo giocato bene tecnicamente, ce la siamo giocata a viso aperto, alla vigilia avevo pensato di rinunciare a uno dei due attaccanti ma poi avrei mandato un segnale sbagliato alla squadra. Penso che in Spagna apprezzeranno come abbiamo giocato, si ricorderanno di noi a lungo". Prima del match della verità in Champions contro il Viktoria, però, Inzaghi vuole riavvicinarsi ai primi posti in campionato: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, avremmo potuto chiudere il girone con due turni di anticipo, ma speriamo di regalare questa soddisfazione contro il Viktoria Plzen a questi fanstatici tifosi che ci accompagnano sempre, ma prima pensiamo a Salernitana e Fiorentina. Siamo finiti nel girone più difficile e siamo vicini a un grande traguardo".