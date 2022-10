Juve, i convocati per il Benfica: ancora fuori Chiesa, c'è Iling-Junior

Sono 21 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per l’ultima trasferta del girone di Champions League , quella del Da Luz di Lisbona, dove martedì 25 ottobre con inizio alle 21 la Juventus affronterà il Benfica. Dopo la tonificante goleada contro l’Empoli in terra portoghese i bianconeri si giocheranno le residue possibilità di avanzare in Champions, scongiurando la prima eliminazione alla fase a gironi dopo otto qualificazioni consecutive agli ottavi di finale.

Juve-Benfica, tra i convocati anche Iling-Junior

Dopo l’allenamento mattutino alla Continassa, al quale hanno presenziato anche il direttore sportivo Federico Cherubini e il Professional’s talent development Marco Storari, Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Benfica, che comprende anche il nome di Samuel Iling-Junior, l’attaccante ex Under 23 che contro l’Empoli ha conosciuto l'emozione del debutto in Serie A. Questa la lista: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Solé, Iling-Junior.

Juve, il punto sugli infortunati

Ancora assente Paul Pogba al pari degli infortunati Gleison Bremer e Angel Di Maria, che potrebbero recuperare per l’ultima partita del girone, in programma mercoledì 2 novembre alle 21 all’Allianz Stadium contro il Paris Saint-Germain, e dell'ultimo entrato in infermeria in ordine cronologico, Leandro Paredes. Ancora nulla da fare anche per Federico Chiesa, ormai a un passo dal rientro nove mesi e mezzo dopo il grave infortunio al ginocchio: pure l'ex Fiorentina spera di essere a disposizione per la partita contro il PSG.