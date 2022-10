Dinamo Zagabria, la carica di Cacic: "Non siamo molto meno forti del Milan"

Dinamo Zagabria, la ricetta di Cacic per fermare il Milan

Alla partita contro il Milan la formazione di Ante Cacic arriva ancora in piena corsa per la qualificazione, avendo gli stessi quattro punti dei rossoneri. Il tecnico della Dinamo, ex ct della Croazia ad Euro 2016, non nasconde le difficoltà della partita, ma prova a dare coraggio ai propri ragazzi: "Rispetto all’andata dovremo essere un po' più coraggiosi e giocare più in verticale, senza perdere mai la concentrazione. Ci aspetta un big match, una partita fondamentale per decidere chi resterà in Europa. Il Milan è una grande squadra, affrontarlo sarà un orgoglio e i favoriti saranno loro, ma non partiamo battuti. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, se la fortuna ci assisterà potremo raccogliere un risultato positivo".

Cacic non teme il Milan: "Loro favoriti, ma ce la giochiamo"

Cacic ritiene che la Dinamo abbia tutto per giocarsi la qualificazione e anche per non temere la forza del Milan. Idee chiare anche su come fermare Leao: "All'andata abbiamo visto che possiamo giocarcela contro di loro, non c’è una differenza abissale di qualità tra noi e il Milan. Non siamo un secchio da prendere a calci. Qualcosa abbiamo imparato tutti, dopo quattro turni è tutto aperto. Dobbiamo giocare con gioia e fiducia. Leao? Dovremo fare di tutto per accorciargli lo spazio e per non farlo partire in velocità". Infine un pizzico di orgoglio sull'assenza di infortunati in rosa: "Tutti i ragazzi sono disponibili, questa è la nostra 26a partita in questa stagione, il fatto che tutti siano sani è un grande successo".