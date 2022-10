Juve, Allegri sfida il Benfica: "Pericolo euforia, ma sono ottimista"

Juventus a caccia dei primi punti esterni del girone di Champions League sul campo del Benfica nella quinta giornata del Gruppo H. Dopo l'inopinato ko di Haifa contro il Maccabi le sorti dei bianconeri sono appese a un filo e passano dall'obbligo di cogliere i tre punti al Da Luz contro un avversario in gran forma e imbattuto da nove mesi, ancora in corsa per il primo posto nel raggruppamento.

Benfica-Juve, l'ottimismo di Allegri

Alla vigilia del match Massimiliano Allegri ha presentato con realismo la situazione della squadra in Europa parlando in conferenza stampa: "Abbiamo solo un risultato, ma non siamo ancora né eliminati, né qualificati agli ottavi e neppure certi di andare in Europa League. Non dipende solo da noi, ma tutto è ancora possibile. Dobbiamo vincere per tenere aperta la porta del passaggio del turno. Il Benfica è padrone del proprio destino, è una delle quattro squadre in Europa che non ha ancora perso insieme a Napoli, PSG e Real Madrid e sappiamo che davanti ai propri tifosi hanno una spinta diversa".

Juve, la ricetta di Allegri: "Ripartiamo dalla gara d'andata"

Allegri fa poi coraggio alla squadra salvando buona parte della prestazione offerta all'andata nonostante la sconfitta: "Dobbiamo giocare come fatto per buona parte dell'andata, ma aumentando il minutaggio dell'intensità. Proveremo a vincere con due gol di scarto, ma sappiamo che sono molto forti". In caso di eliminazione per Allegri sarebbe il primo mancato accesso agli ottavi in carriera in Champions. Ma non è il momento di pensarci: "Se il Benfica perde domani e vince l'ultima, non possiamo che andare in Europa League. Sarebbe un grosso dispiacere, ma non pensiamoci. Facciamo un passo alla volta".

Allegri: "Attenzione al pericolo euforia"

Secondo il tecnico livornese il pericolo più significativo è l'eccesso di entusiasmo per le vittorie contro Torino ed Empoli: "Troppa tensione? L'unico rischio che abbiamo, viste le ultime due partite vinte, è che ci sia troppa euforia, troppo entusiasmo e questo abbassa le “difese immunitarie”. Quando siamo compatti, dimostriamo forza in fase difensiva. Nelle ultime due partite abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, cosa che non è sempre successa. Il momento magico non va fermato e io sono ottimista, credo che domani andrà bene. Abbiamo tutto per vincere e poi tornare a pensare al campionato".