"Occasione per il Plzen, i tifosi del Barcellona esultano: così li ha ridotti l'Inter". Un video ironico spopola sui social

I tifosi del Barcellona tifano Plzen

Si sono riuniti, hanno tifato per il club ceco, esaltandosi e disperandosi durante la partita. Addirittura hanno alzato cori ed esultato quando il Plzen ha avuto un'occasione per segnare, insomma i tifosi del Barça ci speravamo. Nel video del "Chiringuito", virale sui social, si vede l'entusiasmo del popolo blaugrana, spento poi dal poker nerazzurro. "Simone Inzaghi li ha ridotti in queste condizioni", commenta un tifoso dell'Inter. In effetti, vedere i fan del Barcellona tifare per il Viktoria Plzen fa un certo effetto.