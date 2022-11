Diretta Liverpool-Napoli ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

LIVERPOOL (Inghilterra) - Si chiude la fase a gironi per il Napoli, che affronterà l'ultima partita del gruppo A ad Anfield Road contro il Liverpool. Un percorso incredibile, fin qui, quello della squadra di Spalletti: cinque vittorie su cinque, 20 gol fatti e solo 4 subiti, che hanno portato alla qualificazione anticipata agli ottavi già alla quarta giornata. Manca un solo obiettivo, ovvero il primo posto per ottenere un sorteggio migliore nel prossimo turno. Per raggiungerlo basterebbe un pareggio o anche una sconfitta con 3 gol di scarto, visto il 4-1 della prima sfida al Maradona. Anche Klopp ha riconosciuto la grandezza di questo Napoli: "Al momento è la squadra più in forma d'Europa". Spalletti però non si fida del suo avversario: "Non facciamoci ingannare dal risultato dell'ultima partita. Io lo trovo il Liverpool di sempre. Noi accettiamo i complimenti, se sinceri, ma i complimenti non fanno risultati e classifica".