Diretta Bayern Monaco-Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Bayern Monaco-Inter, sfida in programma questa sera all'Allianz Arena (calcio d'inizio alle 21) e valida per la sesta - e ultima - giornata della fase a gironi di Champions League, conta solo per l'onore, le statistiche e per il premio economico in palio in caso di risultato positivo in terra teutonica. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno infatti staccato il pass per gli ottavi di finale nel match di San Siro una settimana fa, contro il fanalino di coda Vitkoria Plzen, certi del secondo posto nel raggruppamento. "Rispetto all’andata, siamo messi meglio: è cresciuta la condizione dei singoli ma faremo una gara seria", spiega Inzaghi. Il risultato in Baviera non influirà sulla classifica del girone con il Bayern saldamente in testa e a punteggio pieno ma servirà all'Inter per arrivare nelle migliori condizioni possibili al big match di domenica sera contro la Juventus a Torino.