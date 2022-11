Diretta Bayern Monaco-Inter 1-0: finito il primo tempo LIVE

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Di partite 'ininfluenti' in Champions League non ne esistono. E se nel Gruppo C i giochi sono ormai fatti, con il Bayern Monaco già certo del primo posto e il Barcellona 'retrocesso' in Europa League, l'Inter di Simone Inzaghi (che andrà agli ottavi di finale da seconda) cerca risposte importanti e nuove consapevolezze all'Allianz Arena dove oggi (martedì 1 novembre, ore 21) sfiderà i bavaresi di Julian Nagelsmann nel match che chiuderà la fase a gironi . Di seguito la diretta del match...

Ore 21:50

45'+4' - Squadre all'intervallo

Chiuso il recupero del primo tempo all'Allianz Arena, si va all'intervallo: l'arbitro slovaccoIvan Kruzliak manda le squadre negli spogliatoi per il riposo, con il Bayern che conduce 1-0 sull'Inter grazie al gol segnato da Pavard al 32'. In avvio nerazzurri pericolosi con Barella: l'arbitro, richiamato dalla sala Var, non concede un rigore alla squadra di Inzaghi nerazzurri per un tocco di mano in area di Mané.

Ore 21:47

45'+2' - Onana salva su Coman

Occasione per il Bayern Monaco: l'ex juventino Coman calcia dal limite ma Onana si distende per deviare in corner.

Ore 21:45

45' - Quattro i minuti di recupero

Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro slovacco Ivan Kruzliak: si giocherà fino al 49', poi si andrà all'intervallo.

Ore 21:40

40' - Giallo a Gosens

Seconda ammonizione del match e stavolta tocca a un calciatore dell'Inter: giallo a Gosens per un fallo su Coman.

Ore 21:38

38' - Ammonito Sabitzer

Primo ammonito del match: a rimediare il cartellino giallo è Sabitzer del Bayern Monaco, sanzionato dall'arbitro per una dura entrata su Darmian che lo aveva anticipato.

Ore 21:35

35' - Onana para su Mané

Dopo il gol del vantaggio nuova chance per il Bayern Monaco: lancio di Gravenberch per Mané, che al limite dell'area rientra sul destro e calcia in porta, trovando però Onana ben posizionato.

Ore 21:32

32' - Gol del Bayern Monaco

Vantaggio del Bayern Monaco: calcio d'angolo battuto da Kimmich e palla nel cuore dell'area, dove il francese Pavard elude la marcatura di Lautaro Martinez e di testa supera Onana. I bavaresi conducono ora per 1-0 sull'Inter.

Ore 21:30

30' - Darmian salva su Mané

Occasione Bayern: Choupo-Moting scippa la palla a Gagliardini e si lancia in ripartenza, assist per Mané fermato però in area da una provvidenziale chiusura di Darmian.

Ore 21:27

27' - Chance sprecata da Lautaro

Inter vicinissima al vantaggio: lancio perfetto di De Vrij per Gosens, che affonda a sinistra e crossa basso sul secondo palo dove Lautaro cerca la deviazione in spaccata senza però inquadrare la porta da ottima posizione.

Ore 21:20

20' - Si riprende a giocare

Gosens e Mazraoui si rialzano dopo i soccorsi e si riprende a giocare sul prato dell'Allianz Arena.

Ore 21:18

18' - Scontro tra Gosens e Mazraoui

Gioco fermo dopo uno scontro aereo tra Gosens e Mazraoui: entrambi colpiti alla testa, vengono soccorsi dai rispettivi staff medici.

Ore 21:10

10' - Niente rigore, Inzaghi protesta

Nessun rigore per l'Inter, chiuso il chek del Var secondo cui Mané non ha aumentato il volume del corpo (toccando la palla con il braccio di fronte al proprio viso: Simone Inzaghi protesta a bordo campo.

Ore 21:08

8' - Possibile rigore per l'Inter

Check del Var per valutare la deviazione di Mané sul tiro di Barella: il giocatore del Bayern si è coperto il volto toccando la palla con il braccio.

Ore 21:07

7' - Doppia occasione per Barella

L'Inter attacca e Barella calcia in porta con il destro, trovando però la deviazione in corner del portiere di casa Ulreich. Sugli sviluppi del corner il centrocampista nerazzurro ci riprova ma trova la deviazione di Mané

Ore 21:05

5' - Onana attento su Kimmich

Punizione per il Bayern Monaco: sulla palla va il capitano Kimmich che calcia in porta, trovando Onana però ben posizionato e pronto a bloccare la palla.

Ore 21:03

3' - Bellanova cambia scarpini

Problemi con i tacchetti per Bellanova, che è scivolato già due volte in questo avvio e decide così di cambiare gli scarpini con Simone Inzaghi che sembra perplesso.

Ore 21:01

1' - Iniziata la partita

Fischio d'inizio all'Allianz Arena: è iniziata la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Inter.

Ore 20:50

Tutto pronto all'Allianz Arena

Tutto pronto all'Allianz Arena: terminato il riscaldamento di Bayern Monaco e Inter che tra pochi minuti (ore 21) daranno il via alla sfida valida per la sesta giornata del Gruppo C di Champions League.

Ore 20:40

Pillole statistiche

Sono otto i predenti europei tra Bayern Monaco e Inter, con la squadra tedesca in grado di vincere la metà di queste sfide (4V, 1N, 3P). I bavaresi sono rimasto imbattuti nelle tre gare precedentemente giocate contro i nerazzurri nella fase a gironi della Champions League (2V, 1N). L’Inter è però rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide in casa del Bayern Monaco (2V, 1N), battuto per l'ultima volta a domicilio nel 2011 (2-3).

Ore 20:26

Parla Marotta

Prima del match parla Beppe Marotta, che torna sui fatti avvenuti in Curva Nord in occasione del match contro la Sampdoria a San Siro: "Abbiamo diramato un comunicato chiaro al riguardo - ha detto l'ad dell'Inter ai microfoni di Sky - L'Inter combatte ogni tipo di violenza fisica e verbale, facciamo tante iniziative. Lo paragono al Var, cerchiamo di fare sempre meno errori ma ci sono, come con la violenza, non riusciamo a debellarla e serve ci sia aiuto da parte di istituzione, club e tifosi una delle tifoserie migliori in termini di affluenza e qualità e anche come insieme di valori. Guardiamo alle cose belle e non a quelle negative. Anche se la pagina dell'altra sera è una pagina brutta nella storia del calcio". Così invece sul nuovo ko di Lukaku: "Ci sono stati parecchi infortuni e ricadute nelle varie squadre, per il calendario molto compresso. Sono situazioni difficili da gestire, ma nei grandi club non si può più parlare di titolari e riserve. Bisogna ragionare nei termini di un gruppo chiamato ad affrontare tutti gli impegni del club".

L'Inter combatte ogni tipo di violenza fisica e verbale, facciamo tante iniziative. Lo paragono al Var, cerchiamo di fare sempre meno errori ma ci sono, come con la violenza, non riusciamo a debellarla e serve ci sia aiuto da parte di istituzione, club e tifosi"

"L'Inter ha una delle tifoserie migliori in termini di affluenza e qualità e anche come insieme di valori. Guardiamo alle cose belle e non a quelle negative. Anche se la pagina dell'altra sera è una pagina brutta nella storia del calcio