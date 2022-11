Napoli, Spalletti: "Grandissima prestazione, siamo una squadra forte"

Nonostante il ko ad Anfield , può sorridere Spalletti in quanto i partenopei, grazie alla differenza reti negli scontri diretti, sono primi nel girone proprio come nel 2016/2017.

Spalletti esalta i suoi: "Grandissima prestazione"

L’ultima sconfitta del Napoli in Champions League risaliva all’8 agosto 2020 contro il Barcellona negli ottavi di finale di ritorno (1-3). Non sarà però questo ko a smorzare l'entusiasmo nel Napoli, che per stessa ammissione di Spalletti ha comunque fatto un'ottima prestazione:

"Abbiamo fatto una grandissima prestazione, e abbiamo tenuto palla alla grande per larghi tratti del match, abbiamo creato situazioni anche per calciare in porta, abbiamo mantenuto la gara equilibrata senza rischiare molto, è stato fondamentale. Pensavo che i ragazzi si stessero accontentando, ho provato a fare sostituzioni per mantenere velocità e freschezza ma non è stato sufficiente dato che loro sono stati bravi a sfruttare le situazioni".

Spalletti e i gol subiti: "Loro più bravi a stare concentrati 90'"

I due gol del Liverpool sono arrivati nella frenesia finale seguita all'annullamento della rete di Ostigard per fuorigioco. Spalletti, comunque, attribuisce questo calo finale e questa frenesia a meriti dei Reds, più bravi e più abituati, secondo il tecnico toscano, a mantenere alta la tensione per tutta la gara:

"I ragazzi a livello di mentalità, quando erano tranquilli, volevano vincere perchè erano consapevoli del fatto che non c'era niente da perdere, ma i Reds sono più bravi a tenere lo stesso ritmo per tutta la gara, sono più abituati, queste valutazioni sono state fatte senza volerlo da parte nostra, ma oggi è stata un'ottima prestazione. È un gruppo forte, venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara vuol dire che abbiamo convinzione e consapevolezza. C'è mancato poco".

Spalletti e il primo posto nel girone: "Grandissimo risultato"

Per la seconda volta nella sua storia il Napoli si classifica al 1° posto nel suo gruppo in una stagione di Champions League, dopo il 2016/17. Un risultato frutto di girone concluso con 20 gol fatti ed appena sei subiti, cinque vittorie e una sconfitta nelle sei partite disputate:

"Noi primi nel girone? Stupendo risultato, soprattutto per chi avevamo di fronte a noi, la partita è stata condotta in modo stratosferico. Pure fisicamente questa sera abbiamo retto piuttosto bene, ma sulle palle ferma abbiamo subito gol. È una situazione nella quale se non hai struttura e fisicità la paghi, ci vogliono centimetri e muscoli ma siamo stati davvero bravi. Si esce da questa gata con la consapevolezza di essere una formazione forte e ora c'è solamente da recuperare un po' di energie”.